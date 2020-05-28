  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kümeste uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:10:16 -
Kümeste uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de kümeste uyuşturucu sakladıkları ve satış yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir kümeste uyuşturucu saklandığı ve şüphelilerin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Adres etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, şüpheliler Onur G. (35) ve Ercan H'nin (26) gelmesiyle baskın düzenleyerek iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kümeste yapılan aramalarda toprağa gömülmüş kavanozun içerisinden 373 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "uyuşturucu veye uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı