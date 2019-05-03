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Kümede kalma yarışını veren Anadolu Selçukspor, şampiyon Menemen'i konuk edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkan Menemen Belediyespor, yarın ligin son maçında deplasmanda düşmeme mücadelesi veren Konya Anadolu Selçukspor'la karşı karşıya gelecek.

03 Mayıs 2019 Cuma 18:54
Kümede kalma yarışını veren Anadolu Selçukspor, şampiyon Menemen'i konuk edecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Şanlıurfaspor beraberliğiyle şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkan Menemen Belediyespor, yarın ligin son maçında deplasmanda düşmeme mücadelesi veren Konya Anadolu Selçukspor'la karşı karşıya gelecek. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Teknik direktör Suat Kaya, grupta mutlu sona ulaşmalarına rağmen aynı ciddiyetle sahadaki yerlerini alacaklarını söyledi. Ligin altının karışık olduğunu ifade eden Suat Kaya, "Biz asla kendimizden ödün vermeyiz. Rakiplerimizin durumu bizi ilgilendirmez. Şampiyon takım olarak sahaya çıkacağız ve kazanmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.

Menemen Belediyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kazandığı şampiyonluk kupasının pazar günü İlçe Stadı'nda düzenlenecek törenle alacak. Menemen İlçe Stadı'ndaki kupa töreni saat 14.30'da yapılacak. Futbolcular, kapalı tribünün önünde tek tek anons edilerek sahaya davet edilecek. Sarı-lacivertli futbolcular törenin ardından üstü açık otobüsle ilçede şampiyonluk turuna çıkacak. Kurulacak platforma gelecek futbolcular, şampiyonluğu taraftarla birlikte verilecek konserle kutlayacak.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 18:54
  1. Şanlıurfa
  2. Konya
  3. HABER

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