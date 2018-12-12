THY- Euroleague
0553 313 94 23

Küme hattına gerileyen Fenerbahçe atağa geçti

Süper Lig'in 15. haftası itibariyle topladığı 14 puanla 17. sırada bulunan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı için düğmeye bastı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:52
Küme hattına gerileyen Fenerbahçe atağa geçti

Sezona kötü başlangıç yapan ve küme düşme hattına gerilen Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı için kolları sıvadı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'la sözleşme imzalaması beklenen sarı-lacivertlilerin, La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen golcü oyuncu Antonio Sanabria için girişimlere başladığı iddia edildi.

 

Fenerbahçe harekete geçti

Islam Slimani ve Frey'den beklenen performansı göremeyen Fenerbahçe yönetimi, yeni golcü için harekete geçti.

İspanya'nın günlük spor gazetelerinden Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, 2016-17 sezonunda 7.5 milyon Euro'ya Roma'dan, Betis'e transfer olan Paraguaylı golcü için teklif yaptı.

Barcelona alt yapısından yetişen ve Monchi tarafından Roma'ya kazandırılan Paraguaylı golcü bu sezon geride kalan 15 haftada 10 maçta 451 dakika forma giydi ve gol atamadı.

1.81 boyundaki 22 yaşındaki Sanabria, 11 kez de Paraguay Milli Takımı'nda formasını terletti ve sadece 1 gol atma başarısı gösterdi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:52
  1. İspanya La Liga
  2. Fener Bahçe
  3. Ersun Yanal
  4. Real Betis
  5. Fenerbahçe
  6. Barcelona
  7. İspanya
  8. Serkan
  9. Antonio Sanabria
  10. Islam Slimani

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalyan hükümeti bütçe krizinde Brüksel'e yeni teklif sundu
    1. İtalyan hükümeti bütçe krizinde..
    2. İttifak sonrası CHP'de şok! Ayaklanan..
    3. Voleybol: Toplu sonuç
    4. Pompeo'dan "Suudi Arabistan ile..
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. Bağdat Valiliği Maliki'den Sadr'a..
    7. Sayısal Loto çekildi (2)
    8. Kenya Milli Günü resepsiyonu
    9. FIFA'dan Afganistan Futbol Federasyonu..
    10. Sayısal Loto çekildi (1)
    11. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    12. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
    13. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    14. Fenerbahçe-Spartak Trnava maçına doğru
    15. Eskişehirspor'da olağanüstü seçimli..
    16. Soma'da kömür madenindeki göçük
    17. Küme hattına gerileyen Fenerbahçe..
    18. Şans Topu çekildi (2)
    19. Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
    20. Şans Topu çekildi (1)
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!