Küme hattı alev aldı! Kayserispor’dan kritik galibiyet
Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 89. dakikada Talha Sarıaslan'dan geldi.
Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarının 89. dakikasında Talha Sarıaslan'ın attığı gol ile karşılaşmayı kazanan Kayserispor 3 puanın sahibi oldu.
Galibiyetin ardından Zecorner Kayserispor 19 puana yükselirken Hesap.com Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.
Zecorner Kayserispor, Tredyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına giderken Hesap.com Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Maçtan önemli dakikalar:
5. dakikada Dorukhan Toköz'ün sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Onugkha'nın kafa vuruşunda, kaleci Julian kapadığı köşeye gelen topu kontrol etti.
15. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Saric'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Van de Streek'in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
21. dakikada Kayserispor'da Brenet'in sağ kanattan ortasında, penaltı noktası üzerinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
51. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Denswil'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
61. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Storm uzak köşeye doğru şutunu çıkardı. Kaleci Bilal, köşeye giden topu parmaklarının ucuyla kornere çelmeyi başardı.
68. dakikada Makarov'a ceza sahası içerisinde Paal'ın yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.
69. dakikada penaltı atışını kullanan Benes'in şutunda meşin yuvarlak sağ direğin dibinden auta çıktı.
73. dakikada sağ kanattan Makarov'un ceza sahasına gönderdiği topa müsait pozisyondaki Chalov dokundu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
78. dakikada Furkan'ın sağ kanattan ortasına yükselen Chalov'un kafa vuruşunda top kaleci Julian'ın ellerinde kaldı.
89. dakikada Makarov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Talha Sarıarslan kafa vuruşunu yaptı. Yan direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 sona erdi.