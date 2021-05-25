Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen ve bu yıl bir alt lige düşen kulüpler, TFF’nin küme düşme kararını gözden geçirmesini istiyor.

Küme düşme olmayacak mı? Hangi liglerde küme düşme olmayacak?

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Cizrespor, Tokatspor, Tekirdağspor, 1877 Alemdağspor, Çengelköy Fut.Yat.A.Ş, Gölcükspor, Manisaspor, Muğlaspor, Yalovaspor, Sultanbeyli Bld Spor, Yozgat 1959 Fk, Kemerspor, Silivrispor, Arhavispor, Payasspor ve Kozanspor kulüpleri Misli.com 3. Lig 2020-2021 sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasını istiyor.

Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 kulübün başkanı, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşüp bu yıl ligden düşürülmenin kaldırılmasını isteyecek.

Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, "Geçen sezon yaşanan bazı olumsuzluklar yüzünden bizler 3. Lig'deki düşmelerin kalkmasını istiyoruz.İngiltere'de, İngiltere Premier lig ile 2. lig 3.lig, 4.lig kulüplerinin bağlı olduğu İngiltere Futbol Ligi, 250 milyon sterlinlik kurtarma paketi açıkladı.Meksika 1. Futbol liginde de 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı. Arjantin Futbol Federasyonu da korona virüsü salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmeyi kaldırdı” dedi.