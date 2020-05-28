Sağlıktan ekonomiye, ekonomiden spora yani yaşamlarımızı derinden etkileyen koronavirüs salgını ülkemizde kontrol altına alınmaya başladı. Yeni normalimiz ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın belirttiği gibi sosyal mesafe, maske ve hijyenden geçiyor. Bu dönemde spor müsabakaları da oynanmadı. Basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde şampiyon ilan edilmeden ligler tescil edildi. Söz konusu liglerde küme düşme de olmayacak. Futbol ligleri ise 12 Haziran’da oynanmaya başlayacak. Peki, Süper Lig’de küme düşme olacak mı?

Küme düşme olacak mı? Hangi takımlar küme düşecek?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda liglerin daha önce belirtildiği gibi 12 Haziran’da başlanması hususunda ortak bir karar alındı.

Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu ise reddedildi.

Ziraat Türkiye Kupası maçları ise belirlenecek takvime göre oynanacak. Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak.