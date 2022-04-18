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Spor Küme düşme kaldırılıyor! 'Futbolu yasaklayalım gitsin'
Spor

Küme düşme kaldırılıyor! 'Futbolu yasaklayalım gitsin'

TFF ve MHK'deki istifaların ardından Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı iddiası üzerine Sinan Engin, 2 sene futbolun yasaklanmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 03:52:00 -

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifalarının ardından Türk futbolunda büyük bir deprem yaşanıyor. Son olarak Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı iddiası büyük ses getirdi.

"2 sene futbolu yasaklayalım"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programında, Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı öne sürüldü. Konuya ilişkin yorumda bulunan Sinan Engin, "Futbolu iptal edelim. 2 sene falan futbolu yasaklayalım daha iyi yani." dedi. Süper Lig'de küme düşme potasındaki takımların TFF'den alt lige düşmenin kaldırılması yönünde hafta içi talepte bulunması beklenirken, TFF'nin bu talebe sıcak bakacağı belirtiliyor.

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