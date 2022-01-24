  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Küme düşme hattında ama, transferleri olay oluyor!
Spor

Küme düşme hattında ama, transferleri olay oluyor!

Türk futbolunun oyuncu fabrikası Altınordu, son 6 ayda kendi yetiştirdiği ya da yıldızını parlattığı 6 oyuncuyu Avrupa'ya ve Türkiye'nin önemli kulüplerine gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 14:28:00 -
Küme düşme hattında ama, transferleri olay oluyor!

Türk futbolunun oyuncu fabrikası Altınordu, son 6 ayda kendi yetiştirdiği ya da yıldızını parlattığı 6 oyuncuyu Avrupa'ya ve Türkiye'nin önemli kulüplerine gönderdi.

1'inci Lig'de düşme hattında yer alan İzmir ekibinde son olarak 19 yaşındaki forveti Enis Destan, 600 bin Euro bonservis bedeliyle Süper Lig lideri Trabzonspor'a transfer oldu. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi yıldızları bünyesinden çıkaran Altınordu, son dönemde yine oyuncu satışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

2021 yılının temmuz ayında ön libero Oğulcan Ülgün'ü 3.5 milyon TL'ye İttifak Holding Konyaspor'a gönderen kırmızı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Metehan Mimaroğlu'nu 350 bin Euro'ya Adana Demirspor'a, kaleci Erhan Erentürk'ü 2.7 milyon TL'ye Bursaspor'a, Burak İnce'yi 1.3 milyon Euro'ya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e yolladı.

Yiğit Emre Çeltik ise Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'a başka kulübü transferinden yüzde 50 pay alma koşulu ile transfer oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay