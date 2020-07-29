Küme düşen takımlar Süper Lig’de oynayacak mı? Küme düşme iptal mi?

TFF'nin aldığı son dakika kararına göre Süper Lig 2019- 2020 sezonunda küme düşme kaldırıldı. Gelecek sezon Süper Lig, TFF 1. Lig'den gelen 3 takımın ile birlikte önümüzdeki sezon 21 takım ile oynanacak. Her hafta 1 takım bay geçerek sezonu tamamlayacak.

Kulüpler Birliği’nin dünkü toplantısında 18 takım düşmenin bu sezona özel olarak kaldırılması yönünde görüş birliğine vardı. Kulüplerin bu isteği bugün TFF ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla saat 14.00’te başlayan toplantıda masaya yatırıldı. Bu sezon düşen Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki sezon da Süper Lig ’de devam etmelerine onay çıktı. 1. Lig’den gelen Hatay ve B.B.Erzurum ile yarınki Play-Off finalinde karşılaşacak Adana Demirspor veya Karagümrük’ten birinin de katılımıyla önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak.