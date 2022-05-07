Küme düşen takımın golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Futbolda 2021/22 sezonunun sonuna gelinirken, yeni sezonun çalışmaları da başladı. Özellikle transfer gündemine yoğunlaşan sarı lacivertli ekibin ilk hedefi ise forvet bölgesi. Kanarya'nın gündemindeki santrforlar ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de yeni sezonun planlamaları sürüyor. Yeni sezon öncesinde henüz İsmail Kartal belirsizliği sürerken Kanarya, yoluna yabancı bir teknik adamla da devam edebilir.

A Spor'da yer alan habere göre; bu noktada görüşmeler devam ederken, yönetimin bir diğer gündemi ise transfer.

Son yıllarda Süper Lig'de hedefinden çok uzak kalan sarı lacivertliler, yeni sezona hazır bir kadroyla başlayarak şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe'nin ilk hedefi ise golcü hamlesi.

Özellikle Vedat Muriqi'in ardından aradığı golcüyü bulmakta güçlük çeken Sarı Kanarya, bu kez hata yapmak istemiyor.

Gündemdeki forvetler konusunda ince eleyip sık dokuyan yönetimin listesinde 6 ismin olduğu ortaya çıktı.

İLK HEDEF TEEMU PUKKI

İngiltere Premier Lig'in son sırasında bulunan Norwich City'nin küme düşmesi kesinleşti. Takımın yıldız golcüsü Teemu Pukki ise Avrupa'dan birçok kulübün ilgisini çekiyor.

Finlandiyalı forvet Fenerbahçe'nin de gündeminde. Kanarya'nın 32 yaşındaki golcüye ilgisi dış basında da önemli yer buluyor.

Bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 10 gol atan 32 yaşındaki Pukki'nin kulübüyle sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek.

Son dönemde İskandinav forvetlerin Süper Lig'de oldukça başarılı olmasını da ön planda bulunduran Fenerbahçe, yıldız santrforun menajeriyle de ilk teması gerçekleştirdi.