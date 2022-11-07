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Gündem Kumarhaneye polis baskını!
Gündem

Kumarhaneye polis baskını!

Bakırköy'de polis ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı aldığı bir iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen şahıslara para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 15:54:00 -
Kumarhaneye polis baskını!

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşilköy'deki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Hemen adrese giden ekipler, iş yerine baskın düzenlendi. Baskında, iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen F.A., E.C. ve H.Ö. isimli şahısların yanı sıra, içeride kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslara toplamda 9 bin 95 lira para cezası uygulanırken, iş yerini işlettiği belirlenen 3 kişiye ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

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