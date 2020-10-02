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Aktüel Kumarhaneye çevrilen dairedeki 21 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası
Aktüel

Kumarhaneye çevrilen dairedeki 21 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

Adana'da, kumar oynanması için yer sağladığı belirlenen zanlı da gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:20:51 -
Kumarhaneye çevrilen dairedeki 21 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

ADANA (AA) - Adana'da kumarhaneye dönüştürülen apartman dairesinde yakalanan 21 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda son 2 haftada kumar oynandığı gerekçesiyle 2 kez kapısı mühürlenen bir apartman dairesinde faaliyetin devam ettiği ihbarını aldı.

Kumarhaneye çevrilen daireye operasyon düzenleyen ekipler, içerideki 21 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan, 8'ine ayrıca kumar oynamaktan 76 bin lira para cezası uyguladı.

Şüpheli Yunus Ş. (28) de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" iddiasından gözaltına alındı.

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