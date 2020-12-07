Kumara 5 yılda 15 milyar TL gitti

Dinin son kalesi olarak görülen Türkiye’de “yasal kumara” halkımızın 5 yılda eski parayla yaklaşık 15 katrilyon, yeni parayla 15 milyar TL yatırdığı ortaya çıktı. Dinimizde açıkça yasaklanan kumarın, “Şans Oyunları” adı altında ülkemizde icra edilmesine tepkiler gelmeye devam ederken, yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de halk “Milli Piyango”, “Hemen Kazan” ve sayısal oyunlar olmak üzere, kumar oyunlarına 14.987.644.057 TL para yatırdı.

Şans oyunlarına para aktı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 Faaliyet Raporu’nda Yıllar İtibariyle Şans Oyunları Satış Gelirleri’nin Oyun Türlerine Göre Dağılımı (vergiler dahil) bakıldığında; “Piyango”ya 2015 yılı ile 2019 yılları arasında 3.869.681.365 TL, “Hemen Kazan”a 2015-2019 yılları arasında 1.264.875.408 TL, Sayısal Oyunlara ise 2015-2019 yılları arasında 9.853.087.284 TL vatandaşın para yatırdığı görülüyor. Yani son beş yıldaki oynanan şans oyunlarına bakıldığı zaman toplamda 14.987.644.057 TL para yatırıldığı gözüküyor. Öte yandan; raporda son beş yıllık dönemde şans oyunları toplam satış gelirlerinin yüzde 66’sı “Sayısal Oyunları”ndan, yüzde 26’sı “Piyango” oyunundan, yüzde 8’i ise “Hemen Kazan” oyunundan elde edildiği belirtiliyor.

Reklâmlarının olması doğru değil

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, kumar oyunlarının kabul edilebilecek bir şey olmadığını belirterek, “Ancak insanlar şu anda çabuk ve kolay yoldan zengin olma bir hevesi var. Emek harcamadan ‘haram’ı yani kolay yolu seçerek, sayısal loto, piyango, at yarışı gibi oyunlara umut bağlıyorlar. Bu işin haram olduğunu bile bile teşvik edilmesi veya bu işe insanların reklamlar vasıtası ile yönlendirilmesi ya da kendi isteği ile gitmesi üzücü bir şey” değerlendirmesinde bulundu.

Kumara da uyarıcı uygulama olsun

Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da şunları dile getirdi: “Sorumluluk sahibi insanların aklını, aile huzurunu, işyerindeki huzurunu, dünyadaki huzurunu bozan ne var ise onların tamamının devlet tarafından kısıtlanması gerektiğine inanıyorum. Kaldı ki günümüze kadar milli piyangodan, sayısal loto dan para kazanan birisinin iflah olduğunu görmedik. Vatandaşlarımızın bunlara olan teveccühü acaba kolay bir işin yolu ile birden zengin olmak için mi yapıyorlar? Ya da dinimizin bu konularda yasaklarını bilmiyorlar mı? Boş hayaller peşinde koşuyorsa eğer insanlar sorumluluk sahibi merciler tarafından uyarılmaya ihtiyaç var. Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, din adına konuşan bütün şahıslar da bunu yapacak. Sigaranın faydalı olduğunu hiç kimse söylemiyor. İnsanları sigaradan uzaklaştırmak için paketlerin üzerine ‘tiksindirici resimler’ bu uygulamanın benzeri şekilde milli piyango, şans oyunları içinde yapılabilir. Milli piyango ve tüm şans oyunları, cazibe olmaktan çıkarılmalıdır.”