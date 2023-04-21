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Gündem 'Kumar masası'ndaki Meral Akşener bakın ne istedi
Gündem

'Kumar masası'ndaki Meral Akşener bakın ne istedi

Yeniakit Publisher
2023-04-21 19:25:00 -
'Kumar masası'ndaki Meral Akşener bakın ne istedi

HDP'nin güdümüne giren 6'lı masa için 'kumar masası' tanımını yapmasına rağmen oturmaya devam eden Meral Akşener Hatay'da "Cumhuriyet Halk Partililer gücenmeyin de; bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim?" diye konuştu.

 yeniakit.com.tr 

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yanına alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

"Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim?"

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümüne giren 6'lı masa için 'kumar masası' tanımını yapmasına rağmen oturmaya devam eden Akşener "Cumhuriyet Halk Partililer gücenmeyin de; bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim?" diye konuştu.

Bu sözler, "Meral Akşener CHP'nin oylarına göz dikti" şeklinde yorumlandı.

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