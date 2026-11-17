Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig naklen yayın ihalesinde kulüplerin beklentisinin 500 milyon dolar seviyesine yeniden ulaşmak olduğunu açıkladı; stopaj oranları eski haline gelmezse altyapı dahil pek çok branşı kapatmak durumunda kalacakları uyarısında bulundu.

Vakfın Beşiktaş'ta bir otelde düzenlediği Futbol Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan, "Kulüplerimizin beklentisi, daha önce de sizlere söylemiştim, Sayın Göksel Bey zamanında gelen 500 milyon dolar seviyesine yeniden gelmek, bunun altını çiziyoruz. Kulüplerin mali sıkıntıları çok büyük ve bu rakamları görmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İhale sürecinde rekabet ortamının oluşmasına yönelik çalışmaları için Turkcell'e teşekkür eden Doğan, "Şenol Kazancı ve ekibine teşekkür ederim, sağ olsunlar. İhaleye ciddi bir rekabet getireceklerini biliyoruz artık" ifadelerini kullandı.

Zirvede Avrupa futbolunun önde gelen kuruluşlarından temsilciler sunum yaptı. Programa Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra Türk futbolundan ve Avrupa liglerinden birçok isim katıldı.

Hedeflenen 500 milyon dolarlık bedelin hangi kurdan hesaplanacağı sorusuna Doğan, "Güncel kur neyse o olacak. Şirketlerin tabi görüşünün ne olacağını biz bilemiyoruz" yanıtını verdi. Kulüpler Birliği olarak amaçlarının azami faydayı sağlamak olduğunu belirten Doğan, kulüplerin tamamının mali olarak sıkıntı çektiğini, naklen yayın ihalesinin bu nedenle kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Doğan'a göre bu yöndeki talep kulüpler arasında ortak: "Herkesin görüşü ve düşüncesi net olarak bu yönde."

Stopaj için Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyecekler

Stopajın amatör sporlar için "olmazsa olmaz" olduğunu, dört büyük kulüp dahil tüm kulüplerin faaliyetlerini bunun üzerinden sürdürdüğünü belirten Doğan, uygulamanın Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce verdiği talimatla hayata geçtiğini hatırlattı.

"Azalan rakamlar söz konusu, oransal anlamda" diyen Doğan, kulüpler olarak Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceklerini duyurdu: "Bunun yeniden eski haline getirilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricacı olacağız. Önümüzdeki günlerde de kendisinden randevu isteyip hep beraber gideceğiz."

Trabzonspor'u da aynı kesime dahil ettiğini söyleyen Doğan, oranların düzelmemesi halinde ortaya çıkacak tabloyu şöyle anlattı: "Eğer bu oranlar eski haline gelmezse, bizim altyapımız dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak durumunda kalırız. Net olarak söyleyeyim. Bunun bir alternatifi yok. Kulüplerin böyle bir parası yok."

Doğan, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda verdiği destekten bu yana voleybolda, kadın futbolunda ve basketbolda çok önemli başarılar kazanıldığını, bu başarılarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın daha önde olduğunu söyledi. Akademide de Trabzonspor dahil bazı yerlerde çok önemli yatırımlar bulunduğunu aktaran Doğan, oranlar eski haline gelmezse bunların tamamına yakınının çok büyük darbe alacağını ya da belli limitlerin altına geleceğini, "çoğu da özellikle Anadolu'da kapanma durumunda kalır" sözleriyle anlattı.

Vergi tarafında da kulüpler arasında ortak bir görüş olduğunu aktaran Doğan, mevcut oranların "oransal anlamda" tüm kulüpler için çok yüksek bulunduğunu, bu konuda bir açıklama yapacaklarını belirtti.

İhale komisyonu her gün görüşüyor

Kulüpler Birliği bünyesinde bir ihale komisyonu bulunduğunu söyleyen Doğan, naklen yayın ihalesiyle ilgili grupta dört büyük kulübün yanı sıra Göksel Bey ve Göztepe'nin yer aldığını, bu isimlerle sürekli görüştüklerini aktardı. Federasyonla ve ihaleye girecek firmalarla da temasların sürdüğünü belirtti.

Takvim konusunda ise şunları söyledi: "Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde bunlar daha sıklıkla devam edecektir ama toplu olarak bir Kulüpler Birliği toplantısı gibi olmayabilir. Zaman çok az ama naklen yayın grubu ve komisyonu bu arada tekrar görüşecektir."

Kulüplerin şirketleşerek yayın haklarının yönetiminde daha etkin rol almasına ilişkin soruya Doğan, konunun zaman zaman konuşulduğunu ancak bir oluşum sağlanamadığını, bunun arkasında belli sebeplerin, kanuni sebeplerin de bulunduğunu söyledi. Kulüpler Birliği'nin tek başına karar verip uygulayabileceği bir başlık olmadığını, kanunlar gereği şirket kurup hakları talep edecek bir durumlarının bulunmadığını anlattı. "Her alanda profesyonelleşmenin başarı getirdiğine inanan biriyim" diyen Doğan, kendi görüşü olarak ciddi bir çalışma yapılmasının şart ve gereklilik olduğunu belirtti, "şu anda yakın zamanda böyle bir şey gözükmüyor" kaydını düştü. Konuyu önemli bulduğunu, "Çünkü marka değeri ancak böyle gelişiyor" sözleriyle açıkladı.

İhaleye ilişkin beklentisini yineleyen Doğan, ilk görüşmelerin başladığı dönemle bugün gelinen nokta arasında pozitif yönde ciddi fark bulunduğunu, istedikleri seviyeye kadar ise hâlâ yol olduğunu söyledi. "İnşallah, kulüplerin beklentileri yerine gelir veya çok yakın bir yerde yerine gelir" diyen Doğan, "Çünkü altını çizerek söylüyorum, bu gelirlerle bu kulüplerin yaşama şansı çok zor" diye konuştu.

'İki maçta bir şeyi değerlendirmek bence çok mantıklı değil'

A Milli Futbol Takımı'nın aldığı sonuçlar da Doğan'a soruldu. "Sonuçlar iyi olmadı, hepimiz üzgünüz. Ama en fazla onlar üzülmüştür, buna emin olabilirsiniz" diyen Doğan, oyunculara destek olunması gerektiğini savundu. Eleştiriyi "herkesin en doğal hakkı" olarak niteleyen Doğan, eleştiri yapılırken belli sınırların korunması gerektiğini düşündüğünü ekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'a ilişkin değerlendirmesine ise bir kayıt düşerek başladı: "Aslında bu çok benim konum değil, bunu Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri daha iyi cevaplar ama futbolsever olarak söyleyeyim. İki maçta bir şeyi değerlendirmek bence çok mantıklı değil." Yalçın'ın takıma vizyon katacağına ve başarılı olacağına inandığını belirten Doğan, milli takımın başarılı olacağını düşündüğünü söyledi.

Zirvede neler konuşulduğuna dair ayrıntılı bilgilendirmeyi ise Çağrı Bey ve ekibinin yapacağını, basına tekrar açıklama geleceğini duyurdu.