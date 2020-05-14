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Spor

Kulüpler Birliği Vakfından kulüplere geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:20:46 -
Kulüpler Birliği Vakfından kulüplere geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig ve alt liglerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda birliktelik vurgusu yapılarak, "Süper Lig ve alt lig takımlarımızdan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz. Oyuncularımız ve kulüp çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı.

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