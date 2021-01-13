Kulüpler Birliği devreye girdi! Çok konuşulan yabancı kuralı değişiyor

Riva düzenlenen Kulüpler Birliği toplantısında Türk futbolunun son dönemlerde en konuşulan yabancı kuralı masaya yatırıldı.

Kulüpler Birliği, yaptığı toplantıda şu anda 14 olan yabancı kuralının 16'ya çıkarılması kararını aldı. Karar, Türkiye Futbol Federasyonu'na sunuldu. Konuyla ilgili son kararı Federasyon verecek.

Kulüpler, euro kurunda sezon başına dönülmesini istiyor

Öte yandan toplantıda mali konular da konuşuldu. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sezon başında 8,3 TL'ye sabitlenen euronun devre arasında ise 9'a sabitlenmesi limit sıkıntısına yol açtı. Kulüpler, euro kurunda sezon başına dönülmesini istiyor.

TFF'nin devre arası limitlerini açıklamasının ardından kulüpler yeni bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Sezon başında Euro'yu 8,3 TL'den sabitleyen TFF, devre arası limit hesaplamalarını yaparken euroyu 9'a sabitledi. Bu durum birçok kulübün limitinin beklenenden az çıkmasına yol açtı.