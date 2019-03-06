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Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası sürüyor

06 Mart 2019 Çarşamba 13:30
Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası sürüyor

KARS (AA) - Türkiye Kızak Federasyonunca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası'na gençler kategorisinde yapılan yarışlarla devam edildi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki şampiyonada gençler kategorisinde kızlarda 11, erkeklerde 17 olmak üzere 28 sporcu mücadele etti.

Genç kızlarda Beyza Arzuti birinci, Gamze Çorlu ikinci, Şeymanur Çınar üçüncü, genç erkeklerde ise Cengizhan Kaplan birinci, Recep Furkan Balcı ikinci, Murat Akpınar üçüncü oldu.

Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Aksu, yarın yapılacak büyükler kategorisi yarışlarıyla şampiyonanın tamamlanacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:30
  1. Cıbıltepe Kayak Merkezi
  2. Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası
  3. Tuğrul Aksu
  4. Türkiye Kızak Federasyonu

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