Kulüp başkanlarından Demirören'e ziyaret





İSTANBUL (AA) - TFF 2 ve 3. Lig kulüp başlanları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Şahin ve yönetim kurulu üyeleri ile TFF 2 ve 3. Lig kulüp başkanları, Demirören'e Riva'da nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, yönetim ve icra kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete Düren, Fuat Guguloğlu, genel sekreter Kadir Kardaş ile kulüp temsilcileri yer aldı.

Ziyarette kulüp başkanları tarafından Yıldırım Demirören'e çeşitli hediyeler verildi.