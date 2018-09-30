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Kulüp başkanı futbolcusuna kafa attı! 'Hemen şehri terk et'

Portekiz'de Portimonense ile Benfica arasında dün oynanan U23 müsabakası sonrası, Portimonense Başkanı Rodiney Sampaio'nin, Sporting Lizbon'dan kiralanan genç futbolcu Rafael Barbosa'ya kafa attığı iddia edildi.

30 Eylül 2018 Pazar 15:40
Kulüp başkanı futbolcusuna kafa attı! 'Hemen şehri terk et'

Portekiz'in saygın spor gazetelerinden biri olan Record'un haberine göre; yaz transfer döneminde Jackson Martinez'i kadrosuna katan Portimonense'de, kulüp başkanı Rodiney Sampaio, dün oynanan ve 2-2 sonuçlanan Benfica u23 maçının ardından ortalığı birbirine kattı.

Futbolcuya kafa attı

İddiaya göre başkan Sampaio, Sporting Lizbon'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcu Rafael Barbosa'yla karşılaşma sonrasında tartışma yaşadı ve genç oyuncuya kafa attı.

Yaşanan bu olayı takım arkadaşlarına anlatan Rafael Barbosa'nın apar topar eşyalarını toplayarak Lizbon'a döndüğü belirtildi.

Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas'ın olayla ilgili bilgilendirdiği ifade edilirken, oyuncuyla ilgili kararın bugün vereceği öne sürüldü.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 15:40
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