“Kuluçka merkezleri genç girişimciler için fırsat yuvası”

Teknopark İstanbul Genel Müdür Bilal Topçu, “Genelde öğrencilik döneminde başlayan girişim hikayeleri kuluçka merkezleri ve teknoparkların desteğiyle katlanarak büyüyor ve alanında büyük başarı hikayeleri yazılıyor” dedi. Topçu, dış dünya ile rekabetin ileri düzeyde devam ettirilebilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlanması için katma değerli ürün ve süreçlerin oluşturulmasının Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade etti. Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü: Genç girişimcilerimiz de teknolojik atılımlarla Türkiye’yi ileriye taşıma potansiyeline sahipler. Kuluçka merkezlerimiz genç girişimciler için bir fırsat yuvası. Teknopark İstanbul olarak kuluçka merkezimiz Cube Incubation’da bugüne kadar 200’ü aşkın girişimi başarıyla mezun ettik şu an hali hazırda 95’i aşkın girişime ev sahipliği yapıyoruz. Savunma sanayi başta olmak üzere; havacılık/uzay, denizcilik, enerji, sağlık bilimleri gibi kritik alanlarda projeler yürüten girişimcilerimiz ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesine önemli katkılar sunuyor.”