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Spor Kulübün tapusunu da verseydiniz!
Spor

Kulübün tapusunu da verseydiniz!

Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus, sarı-lacivertliler ile yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Portekizli hoca ekibiyle birlikte 7.5 milyon euroya yakın kazanacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 11:54:00 -
Kulübün tapusunu da verseydiniz!

Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus, sarı-lacivertliler ile yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Portekizli hoca ekibiyle birlikte 7.5 milyon euroya yakın kazanacak.
Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile prensipte anlaşma sağladı. Portekizli çalıştırıcının, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Tarafların şu an el sıkışmadığı tek konunun ise sözleşmenin süresiyle ilgili olduğu öğrenildi.

Ancak, bu konuda da iki tarafın çok kısa sürede anlaşması ve sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Yıllık ücret konusunda da anlaşma sağlandı

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Jesus, yıllık ücret konusunda da anlaştı.

Jesus ve ekibinin toplam kazancı 7.5 milyon euroyu bulacak. Sözleşmede başarı bonuslarına da yer verilecek.

Jorge Jesus kimdir?
24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen Jorge Fernando Pinheiro Jesu, profesyonel futbol kariyerine 1973 yılında başladı. Sporting CP, Farense, Benfica Castelo Branco ve Belenenses gibi ekiplerin formasını giydi.

Teknik direktörlük kariyerine 1989 yılında Amora takımıyla başlayan Jorge Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Braga, Vitória Guimarães, Sporting CP, Benfica ve Flamengo takımlarını çalıştırdı.

Jesus'un başarıları

Portekiz şampiyonluğu:
3 kez
Portekiz Lig Kupası:
6 kez
Brezilya Süper Kupası:
1 kez
Brezilya Kupası:
1 kez
Copa Libertadores:
1 kez
Sudamericana:
1 kez
Portekiz Süper Kupası:
2 kez
Suudi Arabistan Süper Kupası:
1 kez

 

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Yorumlar

hizipsavar

haram zehir zıkkım olasun 7 milyar borç var hala dünyanınparasını harcıyorlar avrupada olsa bunların hepsi küme düşer ama bizde adalet yokki.
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