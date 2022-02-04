Kulübün anahtarını da verseydiniz bari...

Galatasaray'a seçildiği günden beri camia tarafından tartışılan Burak Elmas'ın 36 yaşındaki Gomis'i transfer etmesi ve sözleşmesindeki asist yapmasında bile para alacak olması büyük şaşkınlık oluşturdu.

Galatasaray'a transfer olan Gomis'in sözleşmesinde maddeler daha sahaya çıkmadan tartışılmaya başlandı... Sözleşmesine ''Galatasaray'ın küme düşmemesi halinde bonus alırım'' maddesi koydurduğu iddia edilen Gomis bu olayı yalanlamıştı. Gomis, sadece gol değil; asist yapması durumunda da Galatasaray'dan ekstra para alacak.

Taraftarların büyük sevgi beslediği Bafetimbi Gomis, sahaya çıkmadan tartışılır hale geldi. Hem yaşından hem de sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen maddelerden dolayı eleştiri oklarına maruz kalan Fransız golcü geçtiğimiz gün bir açıklama yayınlayarak iddiaları reddetmişti.

"GALATASARAY'IN KÜME DÜŞMESİ..."

Sözleşmesinde ''Galatasaray küme düşmezse ekstra prim alırım'' maddesi bulunduğu iddia edilen Fransız golcü bu olaya yaptığı açıklamayla son noktayı koymuştu. Gomis, "Ben buraya tekrar şampiyon olmaya geldim. Bu sene şampiyon olamayacağımızı biliyorum ama seneye işler farklı olacak. Galatasaray'ın küme düşmesi gibi bir şey söz konusu dahi olamaz. Sözleşmemde böyle bir madde yok." demişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Gomis'in sözleşmesinde bir de asist maddesi bulunuyor. Gomis, opsiyonsuz 1.5 yıllık imza attı ve bu sürede toplam 2.5 milyon Euro garanti para kazanacak. 15 gol atarsa 100 bin Euro prim alacak. Fransız yıldıza ayrıca asist yapması halinde de bonus verilecek. Genelde orta saha oyuncularına koyulan asist maddesi Gomis'in kontratında da bulunuyor.