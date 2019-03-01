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Kulübe gelen haczi hamalların vicdanı önledi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

01 Mart 2019 Cuma 15:11
Kulübe gelen haczi hamalların vicdanı önledi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup takımlarından Aydınspor 1923’te, eski kulüp müdürü Akın Güdücü’nün 28 bin liralık alacağına karşılık tesisteki spor malzemeleri haczedildi. Kamyonete yüklenen malzemelerin, hamalların pişman olup geri getirmesinden dolayı icra işlemi gerçekleşemedi.


Ligde zor günler geçiren Aydınspor 1923’te, kötü gidişatın ardından bir de haciz şoku yaşandı. Eski kulüp müdürlerinden Akın Güdücü’nün, 28 bin liralık alacaklarına karşılık kulübü icraya verdi. Kulüp tesislerine gelen icra memurları, spor aletleri ve ofis malzemeleri başta olmak üzere birçok eşyaya haciz işlemi uyguladı. Haczedilen eşyalarının yediemin deposuna götürülmesi için hamallardan yardım istendi. Kulüp tesislerine gelen hamallar, bazı spor aletlerini kamyonete yükledi.



Hamallar vicdanlarının sesini dinledi


Kulüpte haciz işlemiyle konulan spor aletleri ve ofis malzemelerini kamyonete yükleyen hamallar, bir süre sonra taşıdıkları malzemeleri kamyonetten indirip tesislere geri bıraktı. Aydınspor 1923’ü çok sevdiklerini belirten hamallar, “Biz Aydınsporluyuz. Çok sevdiğimiz Aydınspor 1923’ün eşyalarını taşımak istemiyoruz. Haciz işlemi karşısında eşyaları taşımaya gönlümüz el vermedi. Kulübün eşyalarını bu amaçla taşıdığımızı bilmiyorduk. Bu anlamda eşyaları taşımayacağız” diyerek tesislerden ayrıldı.


Hamalların tesislerden ayrılmasıyla haciz işlemleri de yarıda kaldı. Başka hamalın bulunmaması sonucu haciz işlemi gerçekleşmedi. Haciz işleminin gerçekleşmemesi üzerine icra memurları da kulüpten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:11
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