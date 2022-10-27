Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye 40 milyon 246 bin 899 ziyaretçi ağırladı! Rusya yeniden zirvede!

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 2022 yılının eylül ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 55,84 artışla 5 milyon 993 bine ulaştı. Bu dönemde Rusya, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yeniden ilk sıraya yükseldi.

Ocak- eylül arasındaki 9 aylık dönemde ise Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 40 milyon 246 bine ulaşırken bunun 34 milyon 814 binini yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Yabancı ziyaretçilerdeki artış oranı ise yüzde 97,96 olarak kayıtlara geçti.

İşte detaylar...

Eylül artışı yüzde 55,84

Türkiye 2022 yılının Eylül ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,84 artışla 5 milyon 475 bin 453 yabancı ziyaretçi ağırladı.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise eylül ayında 860 bin 741 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, 677 bin 37 kişi ile Almanya ikinci, 456 bin 867 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran takip etti.

Eylül’de Rusya yeniden zirvede

Eylül ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 860 bin ile Rusya yeniden lider konuma geçti. 677 bin ile Almanya ikinci sıraya gerilerken onu 456 bin ile İngiltere, 349 bin ile Bulgaristan ve 307 bin ile İran takip etti.

9 aylık dönemde Almanya birinci

İlk 9 ayda Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, ilk sırayı yüzde 99,58, artış ve 4 milyon 527 bin ile Almanya yer aldı. Almanya’yı yüzde 11,80 artış ve 3 milyon 864 bin ile Rusya, yüzde 1952,83 artış ve 2 milyon 817 bin ile İngiltere, yüzde 155,91 artış ve 2 milyon 62 bin ziyaretçi ile Bulgaristan ve yüzde 160,27 artış 1 milyon 844 bin ziyaretçi ile İran izledi.



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