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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular nasıl yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 785 sözleşmeli kamu personel alımı yapacağını duyurmasının ardından adaylar başvuru süreci için heyecanla hareket etti. 25 Eylül tarihinde başlayan başvuruları henüz tamamlamayanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:21
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular nasıl yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 785 sözleşmeli kamu personel alımı yapacağını duyurmasının ardından adaylar başvuru süreci için heyecanla hareket etti. 25 Eylül tarihinde başlayan başvuruları henüz tamamlamayanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru tarihleri ne?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular 25 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında "www.kulturturizm.gov.tr" adresinden alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular nasıl yapılır?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan “Sınav Başvuru Kılavuzunu” incelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru şartları neler?

 

 a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

 

ELEKTRONİK BAŞVURU SONRASINDA SIRALAMAYA GİREN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

a) Başvuru formu çıktısı, (Islak imzalı)

b) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan, yükseköğrenim diploması/çıkış belgesi örneği. (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)

c) Sisteme taramak suretiyle girişi yapılan yabancı dil sonuç belgesi. (Mütercim-Tercüman pozisyonu için başvuranlar.)

ç) Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)

Adayların, yukarıda belirtilen form ve belgeleri “İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Çankaya-ANKARA” adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 17/10/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Formun ve eklerinin belirtilen tarihe kadar; verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Bakanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:21
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019
  4. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular nasıl yapılır?
  5. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru tarihleri ne?
  6. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru şartları neler?

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