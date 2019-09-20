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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019 son dakika duyurusu başvurular ne zaman başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarının ne zaman yapılacağı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. Personel alım ilanıKültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanırken hangi birimlere ne kadar alım yapılacağı da netlik kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci, mühendis, elektrik-elektronik mühendisi, mimar, şehir planlayıcısı, tekniker, mütercim alımı yapacak. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019 başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

20 Eylül 2019 Cuma 11:26
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019 son dakika duyurusu başvurular ne zaman başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarının ne zaman yapılacağı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyordu. Personel alım ilanı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanırken hangi birimlere ne kadar alım yapılacağı da netlik kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci, mühendis, elektrik-elektronik mühendisi, mimar, şehir planlayıcısı, tekniker, mütercim alımı yapacak. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019 başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı alım başvurusunda bulunacak adaylar başvurularını 25 Eylül ile 9 Ekim tarihleri arasında yapabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık, 500 kütüphaneci, 65 mimar, 50 mühendis, 50 şehir plancısı, 50 tekniker, 25 arkeolog, 25 müze araştırmacısı ve 20 tercüman alacak. Adaylar 2018 yılı KPSS puan türleri ile başvuruda bulunabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek. Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?

Başvurular 25 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında "www.kulturturizm.gov.tr" adresinden alınacak. Elektronik başvuruda KPSS puan üstünlüğüne göre sıralamaya giren adaylar, sözlü sınava davet edilecek.

Kamu personel alımı başvuruları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:26
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