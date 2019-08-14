İŞKUR iş ilanları üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolog, mimar, sanat tarihçisi ve beden işçisi alımı yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2019 son dakika başvuruları ne zaman başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 189 personel alımı kapsamında personel alımı kadro dağılımını ve personel alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesine bağlı olarak faaliyetlerine devam eden kazı başkanlıklarında çalıştırılarak personellerin en az okur yazar olması zorunlu şart olarak açıklandı. İŞKUR Kültür ve Turizm Bakanlığı iş ilanlarını İşkur e şube üzerinden başvurulmakta.