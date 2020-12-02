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Aktüel Kültür ve Turizm Bakanlığı özel tiyatrolar için "Dijital Tiyatro" projesini başlattı
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanlığı özel tiyatrolar için "Dijital Tiyatro" projesini başlattı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:00:39 -
Kültür ve Turizm Bakanlığı özel tiyatrolar için "Dijital Tiyatro" projesini başlattı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların oyunlarını sanatseverlerle buluşturmak ve yazarların yeni eserlerini sektöre tanıtmak amacıyla "Dijital Tiyatro" projesini hayata geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tiyatro sanatının, Dünya Sağlık Örgütünce "pandemi" olarak ilan edilen Kovid-19 salgını sürecinden en çok etkilenen sektörler arasında yer aldığı belirtildi.

Sürecin tiyatro sanatına olumsuz etkinlerini azaltmak, özel tiyatroların oyunlarını sanatseverlerle buluşturmak ve yazarların yeni oyunlarını sektöre tanıtmak amacıyla "Dijital Tiyatro" projesinin hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, projedeki eserlerin "Sesli Oyun" ve "Dijital Oyun" kategorilerinde olacağı kaydedildi.

Açıklamada, başvuruların 30 Aralık'a kadar "[email protected]" adresine yapılabileceği ifade edildi.

Projeye ilişkin ayrıntılara "http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-277166/dijital-tiyatro.html" adresinden ulaşılabilinecek.

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