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Kültür - Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı genç yetenekleri bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç sâzendeleri destekleyerek ulusal ve uluslararası koro repertuvarına yeni eserler kazandırmak amacıyla ‘Genç Sâzendeler İcra Yarışması’ ile ‘Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması’ düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:19:37 -
Kültür ve Turizm Bakanlığı genç yetenekleri bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç sâzendeleri destekleyerek ulusal ve uluslararası koro repertuvarına yeni eserler kazandırmak amacıyla ‘Genç Sâzendeler İcra Yarışması’ ile ‘Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması’ düzenliyor.


Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen yarışmaların başvurularını korona virüs tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak kabul etmeye başlayan Bakanlık, genç yeteneklere kendilerini keşfetme imkânı sunuyor.


Gençleri Türk müziği enstrümanlarının icrasına teşvik etmek üzere düzenlenen ‘4. Genç Sâzendeler İcra Yarışması’na son başvurular 29 Mayıs’ta kabul edilecek. Bakanlığın, koro repertuvarının zenginleştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle gerçekleştirdiği ‘4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması’ başvuruları ise 5 Haziran’da son bulacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışmalara katılmak isteyenler, başvuru için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri [email protected] adresine elektronik posta yoluyla iletmeleri gerekiyor. Bakanlık yarışmalara bizzat ya da posta yoluyla başvuruyu kabul etmeyecek.


Başvuru sahiplerinden; gönderecekleri elektronik postanın konu kısmına katılmak istedikleri yarışmanın adını ‘4. Genç Sâzendeler Yarışması’ ya da ‘4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması’ şeklinde yazmaları istendi.


4. Genç Sâzendeler Yarışması’na başvuranlardan ise ön eleme için belirlenen ve şartnamede de yer alan eserlerden birinin görsel ve işitsel özellikli kaydını yine elektronik posta ile Bakanlığa iletmeleri bekleniyor.

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