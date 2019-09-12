Kültür ve Turizm Bakanlığı atama Resmi Gazete kararları | Kültür ve Turizm Bakanlığı atamaları listesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı atamaları yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı atama kararları da Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre kim nereye atandı? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı atamaları listesi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına Ulaş Gönen Kırlı'nın ataması gerçekleştirilirken, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bilal Eken, Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ali Elgin getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu İkinci Başkanlığına Selamettin Ermiş atanırken, üyeliklerine ise Ahmet Kılıç, Nurettin Şar ve Rıdvan Kahveci getirildi.

Resmi Gazete atama kararları listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Bilgin, Burdur İl Müftülüğüne ise Enver Türkmen atandı.

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