Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular elektronik ortamda 07/12/2021-17/12/2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar alıma ilişkin bilgiler Bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

Sorularınız için;

Seçme, İşe Alım ve Yerleştirme Şubesi Müdürlüğü

[email protected]

tel: 0 (312) 470 88 50-53-54-89 32

Numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız