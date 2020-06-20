Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kişisel görüşüm ben ikinci bir dalga olacağını düşünmüyorum. 2020 yılına rezervasyon yaptıran turistlerin hepsi rezervasyonlarını bir sonraki yıla aktardılar. Bence 2023 hedeflerimize ulaşmayı başaracağız. Özell
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kişisel görüşüm ben ikinci bir dalga olacağını düşünmüyorum.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kişisel görüşüm ben ikinci bir dalga olacağını düşünmüyorum. 2020 yılına rezervasyon yaptıran turistlerin hepsi rezervasyonlarını bir sonraki yıla aktardılar. Bence 2023 hedeflerimize ulaşmayı başaracağız. Özellikle turizm anlamında."