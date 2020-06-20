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Siyaset

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) Uluslararası havayolu trafiği iki hafta sonra daha açık olacak. Bizim hedefimiz bir rakama ulaşmaktan ziyade turizm sezonunu yeniden devreye sokmak. Otellerin yüzde 50’sin

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) Uluslararası havayolu trafiği iki hafta sonra daha açık olacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:48:00 -
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) Uluslararası havayolu trafiği iki hafta sonra daha açık olacak. Bizim hedefimiz bir rakama ulaşmaktan ziyade turizm sezonunu yeniden devreye sokmak. Otellerin yüzde 50’sin

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "(Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) Uluslararası havayolu trafiği iki hafta sonra daha açık olacak. Bizim hedefimiz bir rakama ulaşmaktan ziyade turizm sezonunu yeniden devreye sokmak. Otellerin yüzde 50’sini açabilirsek mutlu oluruz."

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