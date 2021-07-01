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Gündem Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Giresun’a ziyaret
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Giresun’a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Giresun'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 16:17:00 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan Giresun’a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Giresun Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Ersoy, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Giresun'da valilik binası önünde ilgililer tarafından karşılandı.

Burada halk oyunları gösterisini izleyen Ersoy, şeref defterini imzalamasının ardından Vali Enver Ünlü ile görüştü.

Daha sonra Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu da ziyaret eden Ersoy, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Giresun Kalesi'nde incelemelerde bulunan Ersoy, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Giresun Limanı'nda düzenlenen programa da katıldı.

Bakan Ersoy, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından incelemelerde bulunmak üzere gezinti gemisiyle Giresun Adası'na gitti.

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