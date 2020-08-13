  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "gastronomi turizmi" mesajı:

"Zengin Türk mutfağı, yeni oluşturulacak gastronomi rotalarıyla turizme ivme kazandıracak ve markaların tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:03:07 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "gastronomi turizmi" mesajı:

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Zengin Türk mutfağı, yeni oluşturulacak gastronomi rotalarıyla turizme ivme kazandıracak ve markaların tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Gastronomi Turizmi Derneği'nin (GTD) açıklamasına göre, GTD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe ve beraberindeki heyet, Bakan Ersoy'u ziyaret etti.

Ziyarette, 2021 yılı planlamaları için görüş alışverişinde bulunuldu ve Türkiye'nin gastronomi haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, Bakan Ersoy'un gastronomi turizmine yönelik, "Zengin Türk mutfağının yeni oluşturulacak gastronomi rotalarıyla turizme ivme kazandıracağı ve markaların tanıtımı konusuna çok büyük katkı sağlayacağı" şeklindeki değerlendirmesi de yer aldı.

Bakan Ersoy'a bazı hediyelerin takdim edildiği ziyarette, GTD Başkan Yardımcısı Koraltan Saygın, GTD Genel Sekreteri Levent Eren, GTD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Dinler, GTD Kahramanmaraş Başkanı Sami Kervancıoğlu, GTD Bilim Kurulu üyeleri Efsun Dindar ve Nur Undey, GTD Trabzon Başkanı ve Çevre Doğa Komitesi üyesi Ahmet Sait Tütünci, Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu (MUGAFED) Başkanı Salih Güney de hazır bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek
Dünya

Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde Savunma Bakanı Mark Esper'i g..
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Ekonomi

Altın fiyatları için çılgın tahmin

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının ons fiyatının 2 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu, bunun da Türkiye'de ..
TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama
Ekonomi

TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama

Türkiye'nin ilk yerli otomobiliyle ilgili olarak internet ortamında dolaşan fiyat iddiasına, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ceva..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı