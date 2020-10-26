Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Karaelmas Ekspresi ile Karabük'e geldi

KARABÜK (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Zonguldak hattında yeniden başlatılacak Karaelmas Ekspresi seferiyle Karabük'e geldi.

Eski Ankara Garı'ndan hareket eden Karaelmas Ekspresi ile Kalecik, Çankırı ve Çerkeş'in ardından Karabük'ün Eskipazar ilçesine gelen Bakan Ersoy, geç Hellenistik, Roma ve erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan ve "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan Hadrianaupolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının 12 ay boyunca kazı çalışmaları sürdürdüğü, Batı Karadeniz'in en zengin mozaik koleksiyonlarından birine sahip antik kentte, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş'tan bilgiler aldı.

Bakan Ersoy'a ziyaretinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez de eşlik etti.



