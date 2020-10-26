Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Karaelmas Ekspresi ile Karabük'e geldi

KARABÜK (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Zonguldak hattında yeniden başlatılacak Karaelmas Ekspresi ile Karabük'e geldi.



Ersoy ve bareberindekiler, eski Ankara Garı'ndan hareket eden Karaelmas Ekspresi ile Kalecik, Çankırı ve Çerkeş'in ardından Eskipazar ilçesine geldi.

Burada Hadrianaupolis Antik Kenti'nde incelemeler yapan Bakan Ersoy, daha sonra Karabük'e geçti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından Karabük Tren Garı'nda karşılanan Ersoy, Safranbolu ilçesine hareket etti.

Ersoy, tarihi ilçeye hakim bir tepede bulunan Hıdırlık Seyir Terasında Karabük Valisi Fuat Gürel'den bilgiler aldı.



Bakan Ersoy'a ziyaretinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de eşlik etti.