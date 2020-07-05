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Siyaset

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı yerinde deneyimleme şansı verdik

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 12:02:00 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı yerinde deneyimleme şansı verdik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya’da "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" tanıtım toplantısına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler." ifadelerini kullandı.

 

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