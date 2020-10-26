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Aktüel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çerkeş'in tarihi mekanlarında incelemelerde bulundu
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çerkeş'in tarihi mekanlarında incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:32:55 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çerkeş'in tarihi mekanlarında incelemelerde bulundu

ÇANKIRI (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaelmas Ekspresi güzergahındaki Çerkeş'in tarihi mekanlarından Işıklar Konağı'nı, 4. Murat Camisi'ni, Sultan Murad Hamamı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ankara Garı'ndan hareket eden, yakın zamanda da Ankara-Zonguldak hattında hizmet vermeye başlayacak Karaelmas Ekspresi'nin Kalecik ve Çankırı'dan sonra üçüncü durağı olan Çankırı'nın Çerkeş ilçesine gelen Bakan Ersoy, ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

1800'lü yıllarda yapılan, restorasyon çalışmaları ile turizme kazandırılması hedeflenen Işıklar Konağı'nı gezen Ersoy, incelemelerin ardından Padişah 4. Murad'ın 1638'de çıktığı Bağdat Seferi zamanında yaptırdığı Sultan Murad Hamamı'nın durumu hakkında Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'dan bilgi aldı.

Ersoy, 4. Murad Camisi'ndeki Piri Sani Mustafa Çerkeşi Türbesi'ni ziyaretinin ardından Çerkeş Kültür Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Ersoy'a, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve bazı bürokratlar eşlik etti.






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