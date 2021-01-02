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Aktüel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Nevşehir'de incelemede bulundu
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Nevşehir'de incelemede bulundu

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:41:09 -
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Nevşehir'de incelemede bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Nevşehir'deki tarihi ve turistik mekanlarda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavuz, kent merkezindeki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir ile restorasyonu devam eden Meryem Ana Kilisesi'ni gezdi.

Kayaşehir ziyaretinde Yavuz’a bilgi aktaran Belediye Başkanı Rasim Arı, 6. yüzyıldan bugüne yaşam izlerinin bulunduğu yerleşim alanında odalar, ticarethane, manastır, tünel, bezirhane ve kilisenin yer aldığını belirtti.

Arı, Kayaşehir'in yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü ifade etti.

Yavuz, daha sonra Kahveci Dağı eteklerinde bulunan Meryem Ana Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde gözlemledi.

İncelemelerinde Yavuz'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici de eşlik etti.

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