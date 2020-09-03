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Aktüel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Aksaray'daki millet kıraathanesinin açılış törenine katıldı:
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Aksaray'daki millet kıraathanesinin açılış törenine katıldı:

"Millet kıraathanelerimiz, hizmetleriyle yediden yetmişe herkese okuma alışkanlığı kazandıran, kısa zamanda kentlerimizin kültürel kimliğini geliştiren unsurlardan birisi haline geldi"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:37:54 -
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Aksaray'daki millet kıraathanesinin açılış törenine katıldı:

AKSARAY (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Aksaray Belediyesi tarafından kente kazandırılan millet kıraathanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Yavuz, Aksaray Genç Osman KOP Millet Kıraathanesi açılış töreninde, millet kıraathanelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde önemle durduğu projelerin başında geldiğini söyledi.

Millet kıraathanelerinin hizmete girdiği tüm şehirlerde kültürel ve sosyal hayata katkı sağladığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Millet kıraathanelerimiz, hizmetleriyle yediden yetmişe herkese okuma alışkanlığı kazandıran, kısa zamanda kentlerimizin kültürel kimliğini geliştiren unsurlardan birisi haline geldi. Millet kıraathaneleri vatandaşlarımız tarafından çok sevildi. Halkımızın çeşitli sosyal faaliyetler için bir araya gelerek boş zamanlarını değerlendirdiği ve kitaplarla buluştuğu millet kıraathanelerinin sayısının artırılması, ülkemizin kültürel gelişimine önemli bir katkı sağlıyor."

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise millet kıraathanesinin 330 metrekarelik bir alana sahip olduğunu, içerisinde 11 bin kitabın yer aldığını ifade etti.

Gençler için okuma salonları, bilgisayarlar gibi pek çok imkanın olduğunu aktaran Dinçer, "İçeride çocuklara ve gençlerimize ücretsiz ikramlarda bulunacağız. Gençlerimizi kütüphaneye alıştırmaya çalışacağız. Yapacağız yeni kütüphanelerle birlikte kentimiz geniş bir vizyona sahip olacak. Millet kıraathanemiz vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Dinçer ve diğer yetkililer ile birlikte millet kıraathanesinin açılışını gerçekleştirdi.

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