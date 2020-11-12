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Aktüel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Yunus Emre Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı:
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Yunus Emre Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı:

"İslamofobi mücadelesinde Türkiye'nin en güzel şekilde, doğru mesaj iletmesi konusunda Yunus Emre Hazretlerine iltica edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:40:54 -
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Yunus Emre Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı:

ESKİŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, "İslamofobi mücadelesinde Türkiye'nin en güzel şekilde, doğru mesaj iletmesi konusunda Yunus Emre Hazretlerine iltica edeceğiz." dedi.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla UNESCO'nun 2021 senesini Yunus Emre Yılı ilan etmesi dolayısıyla Eskişehir'de düzenlenen toplantıya katılmak üzere kente gelen Çam, Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret edip, Valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Valilik Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan Çam, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Yunus Emre ile ilgili özel bir çalışmanın yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Türkiye'nin bütün köşelerinde Yunus Emre'nin sesini, hissiyatını, mesajını duyurabilecek etkinlikler düzenlenmesini amaçladıklarını ifade eden Çam, şöyle konuştu:

"İslamofobi mücadelesinde Türkiye'nin en güzel şekilde, doğru mesaj iletmesi konusunda Yunus Emre Hazretlerine iltica edeceğiz. Anadolu'nun, insanımızın, İslam'ın güzel şekilde yaşaması, vahiye dayanan en güzel şekilde aldığı mesajları insanlık adına en güzel şekilde ortaya koyan bir çabayı, çalışmayı bu vesileyle ortaya koyacağız. Avrupa'da yaşanan marjinal, radikal hareketler... Başta gurbetçilerimize, vatandaşlarımıza olmak üzere pek çok yabancılara dönük yapılan çalışmalara karşı Yunus Emre'nin dilinden, lisanından doğru mesajları vereceğiz. Tarihimizde hiçbir zaman başka inançlara, diller, kültürlere saygısızlık yapılmamıştır. Her zaman onlar himayemizde, en güzel şekilde korunmuştur, yaşatılmıştır. Anadolu insanını en güzel şekilde anlatacak lisan Yunus Emre'nin lisanı olacaktır. Diplomatik, siyasi, kültürel, sanatsal her alanda çok yönlü çalışmalar yapacağız."

- "Yunus Emre Yılı'nın Eskişehir'e yansımaları olacak"

Çam, 2019'da turizm gelirleri ve turist sayısı açısından tarihin en önemli rekorlarının kırıldığını anımsatarak şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki yıl da pandemi meselesi çözülürse bu artarak devam edecek. Normal şartlarda hedeflere ulaşabilseydik 58 milyon turistle ikinci bir rekoru bu yıl da kıracaktık. Bu mümkün olmadı. İnşallah eksiklerin giderilmesi, hazırlanması konusunda önemli çalışmaları ülkemiz, devletimiz yapıyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz, Bakanımız ve bakanlığımız çok kapsamlı bir çalışmayla sektörü muhafaza etmek, yaşatmak üzerinden tedbirler ve çalışmalar yürüttüler. Birçok hazinemizin olduğu yerlerin dünyaya aktarılması konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Yunus Emre Yılı etkinlikleri vesilesiyle Eskişehir'e de belli noktalarda yansımaları olacaktır."

Eskişehir'e yurt dışından gelen turist sayılarına baktığına değinen Çam, "Çok daha ötesine gitmesi gerekir. En büyük rekorunu 2018 yılında 32 bin yabancı turist sayısıyla yapmış. Ondan sonraki süreçte 15-20 bini geçmeyen bir sayı. Yatak doluluk oranlarına bakıldığında yüzde 40'ları geçmiyor. Yatak doluluk oranını da geliştirecek şekilde ilginin çekilmesi lazım. " değerlendirmesinde bulundu.

Vali Erol Ayyıldız ise Yunus Emre'nin hem Türkiye'de hem dünya genelinde hak ettiği biçimde anılması için yapılacak çalışmaların koordinesi amacıyla bir araya gelindiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.



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