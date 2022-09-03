Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi yıkıldı' iftiralarına cevap

Restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çekilen fotoğraf ve videolardaki görüntülerinin ardından Kız Kulesi'nin yıkıldığına dair iftira haberleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Çıkan iddialar üzerine Kültür Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'dan 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması geldi. 1940'lı yıllardaki kız kulesinde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye dikkat çeken Yazgı, 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceğini ifade etti.

"1940'lı yıllardaki yangın sonrası betonarme eklenti..."

İşte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın açıklaması:

1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com/ sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır.

"Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları

Bugün sosyal medyada dolaşan fotoğraf ve videolarda Kız Kulesi'nin etrafının çevrili olan örtülerden arka tarafın görünmesi üzerine "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları ortaya atılmıştı.

Bakan danışmanı Selim Terzi'den açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Danışmanı Selim Terzi de Twitter'dan yaptığı açıklamada "İki saattir #KızKulesi ile ilgili bir sürü yalan ve algı twiti atıldı. Bu yalanlar yüzünden haklı olarak merakta kalanlar için Genel Müdürlüğümüz bir bilgilendirme yapma gereği duydu. Tabi samimi olarak merak edenler sadece bu bilgilendirmeyi okuyacak muhtemelen. :)" ifadeleriyle tepki gösterdi.