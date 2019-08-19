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Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybetti Ahmet Haluk Dursun kimdir?

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazasının ardından yaşama veda etti. Akademik çalışmalarının yanı sıra saha içi çalışmaları da bulunan Ahmet Haluk Dursun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Peki Ahmet Haluk Dursun kimdir?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:39
Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybetti Ahmet Haluk Dursun kimdir?

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazasının ardından yaşama veda etti. Akademik çalışmalarının yanı sıra saha içi çalışmaları da bulunan Ahmet Haluk Dursun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Peki Ahmet Haluk Dursun kimdir?

Ahmet Haluk Dursun kimdir?

Ahmet Haluk Dursun 1957 yılında Hereke Kocaeli’nde doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünü bitirdi. Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi sahasında tarih doçenti, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalında profesör oldu.

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Siyasi Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları, Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi, Osmanlı Coğrafyası Kültür ve Siyasi Tarihi, Bizans ve Batı Avrupa Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi, İstanbul’un Tarihi Mekânları, Tarih Öğretiminde Müzelerin Rolü dersleri verdi ve bu sahalarda çalıştı.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi “Balkanlarda Siyasi ve Kültürel Varlığımız” seminer hocalığı ve bölge incelemesi rehberliği yaptı. İstanbul'un tarihini, mimarisini, kültür ve sanatını konu alan yazılar yazdı ve seminerler verdi. Bilimsel temele dayanan Türk kültür, medeniyet ve siyasi tarihine ilişkin çeşitli ilgi ve uzmanlık alanlarından oluşan gruplara yönelik konferanslar verdi.

Akademik kariyeri devam ederken bir yandan da çeşitli kamu faaliyetlerinde bulundu ve görevler üstlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Ayasofya Müzesi Başkanlığı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü, Bakanlık Müsteşarlığı görevlerine atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Kurul Üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdür Danışmanı olarak Miniatürk Projesi’nin hazırlanmasında görev aldı. Ayasofya’da kapsamlı restorasyon faaliyetleri, içindekilerle birlikte etrafındaki Osmanlı eserleriyle ilgili koruma/onarma çalışmaları, Osmanlı padişah türbelerinin kendi tabiriyle bir "Ölüm Kültürü Müzesi" olarak ziyarete açılması, gezi konferansları, Sıbyan Mektebinde çocuklara Ayasofya Müzesi’nin anlatılması, 17 yıldır çıkarılamayan ”Müze Dergisi”nin yeniden çıkarılması iş ve işlemlerini yürüttü. Topkapı Sarayı’nda “Saray Dersleri” düzenledi, Kutsal Emanetler Dairesi’nde geleneksel Ramazan ayı etkinlikleri ile Muharrem ayında aşure programları icra ettirdi. Müsteşarlık döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kuruldu; “Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi” hazırlandı, kendisi tarafından bizzat yürütüldü ve bu kapsamda hazırlanan Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli kitabının editörlüğünü yaptı.

FARKLI KATEGORİLERDE ÖDÜLLER KAZANDI

1989 yılında "Elveda Boğaziçi" başlıklı bir yazı dizisiyle İstanbul Mimarlar Odasının “Basında Uzmanlık Ödülü”nü kazandı. 2002 yılında Nil'den Tuna'ya adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği “Gezi Yazarları Ödülü”nü aldı. Ayasofya’daki çalışmalarından dolayı 2010 yılında İtalya'da her yıl verilen Rotondi Sanat Kurtarıcısı Ödülü'nü (Premio Rotondi 2010 ai Salvatori Dell) kazandı. Ayasofya’yla ilgili düzenlemiş olduğu etkinlikler, Ayasofya, Haliç ve Boğaziçi sunumları, İstanbul eksenli kültür tarihçiliği alanında yaptığı çeşitli çalışmaları için de 2011 İstanbul Turizm Ödülleri kapsamında verilen '”Etkinlik Ödülü”nü aldı.

KÜLTÜR VE SANAT İÇERİKLİ PROGRAMLAR HAZIRLADI

Çeşitli dönemlerde değişik gazetelerde kültür-sanat yazıları yazdı, televizyonlarda tarih, kültür ve sanat içerikli programlar hazırladı, sundu. Bazı televizyon belgesellerine danışmanlık yaptı. Moğolistan’daki Göktürk Anıtları ve Türk Kültürü Mirası (Hazırlayan ve Sunan); Mustafa Kemal’in Rumelisi - Selanik, Manastır, Üsküp, Sofya (Hazırlayan ve Sunan); Kudüs Belgeseli (Hazırlayan ve Sunan); Şam Belgesi (Hazırlayan ve Sunan); Tuna Belgeseli (Danışman); Evliya Çelebi Hac Yolunda (Danışman); Mimar Sinan: The Architect (Danışman); İstanbul’u Yaşamak (Sunan), İncir Çekirdeği (İskender Pala ile Sunan); Acaba (Levent Erden ve Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile Sunan ve Yorumcu)

BİRÇOK KİTABI BULUNUYOR

İstanbul'da Yaşama Sanatı; Nil'den Tuna'ya Osmanlı Yazıları; Tuna Güzellemesi; Osmanlı Coğrafyası'na Yolculuk; Boğaziçi'nde Kırk Yılım; Ayasofya Müzesi Kültür Envanteri; Şehir ve Kültür: İstanbul; İncir Çekirdeği: Hereke’den Çıktım Yola; Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli başlıca kitaplarıdır.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:39
  1. Van
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  5. Haluk Dursun
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