Kültür Bakanı Nuri Ersoy, Çinli mevkidaşı ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Şugang ile görüştü.

Bakan Ersoy, Çin'deki temasları çerçevesinde başkent Pekin'deki Swiss Otel’de Çinli mevkidaşı Luo ile bir araya geldi.

Turizm konusu ele alındı

Basın kapalı gerçekleşen görüşmede, Çin ve Türkiye'nin turizm alanında iş birliğini artırmaya yönelik konular ile Türkiye’ye gelen Çinli turistlerin sayısının arttırılmasına yönelik projeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında kültürel alandaki iş birliği çerçevesinde Çin’de kurulması için yasal süreci tamamlanan Yunus Emre Enstitüsü konusunda karşılıklı atılacak adımlar değerlendirildi.

Bakan Ersoy, bugün ayrıca “2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı’nın kapanış konserine katılacak.