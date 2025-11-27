Kültür A.Ş.’de şok skandal! Ruhsatsız şubeler ve silinen kayıtlar

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında Sayıştay denetçileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş.'deki usulsüzlükleri gün yüzüne çıkarttı. Şirkette muhasebe sistemlerinden personel atamalarına, ruhsatsız işletmelerden kamu taşınmazlarının işgaline kadar kanun ve yönetmelik ihlallerine imza atıldığı tespit edildi.

YÖNETMELİK NET: KAPATILMALI

Sayıştay denetiminde "İstanbul Kitapçısı" markası altında işletilen kitap-kafe formatındaki şubelerin bir kısmının işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. Karaköy, Beyoğlu, Panorama 1453, Gazhane ve Silahtarağa gibi önemli noktalardaki işletmelerin ruhsatsız olması, sadece yönetmelik ihlali değil, aynı zamanda mali, hukuki ve halk sağlığı açısından ciddi riskler anlamına geliyor. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, ruhsatsız işletmelerin kapatılmasını zorunlu kılmasına rağmen, bu şubelerin yıllardır faaliyet göstermesine izin verilmesi, şirketin hukuku ve mevzuatı bilinçli biçimde gözardı ettiğinin ispatı oldu. Raporda, tarihi Şerefiye Sarnıcı'nda faaliyet gösteren ve özel bir şirket tarafından işletilen kafenin de ruhsatsız olduğu belirlendi.

MUHASEBEDE KARA DELİK

Rapordaki en kritik tespit ise şirketin muhasebe sisteminin geriye dönük silme, değiştirme ve mevcut fişlerin üzerine yeniden kayıt yapmaya izin vermesi oldu. Yevmiye kayıtları 3 aylık dönemlerde numaralandırılmasına rağmen, aynı dönem içerisinde geriye dönük kayıtların silinip yeniden oluşturulabilmesi, finansal şeffaflığı tamamen ortadan kaldıran bir zemin oluşturuyor. Denetçiler, örnek fişlerde tarih ve numaraların birbirini tutmadığını, aynı muhasebe fişinin iptal edilmeden tekrar kullanıldığını ve böylece geriye dönük manipülasyonun önünün açıldığını belirledi. Bu tablo, şirket mali yapısının her an isteğe göre oynanabilir, denetlenmesi zor, güvenilirliği yok edilmiş bir sisteme dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi.

AİLELERE 5 MİLYONLUK ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Bazı şirket çalışanları ve aile fertleri için yaptırılan özel sağlık sigortalarının masrafı Kültür A.Ş. bütçesinden karşılanmış. 244 kişiye yapılan özel sağlık sigortası için 5 milyon TL'nin üzerinde ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

MÜDÜRLER LİSE MEZUNU

Şirketin İnsan Kaynakları Yönetmeliği, müdür ve şef gibi yöneticiliğe atanacakların lisans mezunu olmasını zorunlu kılıyor. Ancak denetim sonucu, bazı müdür ve şef kadrolarına lise mezunlarının atandığı görüldü.

KARDEŞİNİ İŞE ALMIŞ

"Personelin kardeşi şirkette işe alınamaz" şeklindeki yönetmeliğe rağmen, şirket yönetimi bu hükmü de yok saymış. Bir genel müdür yardımcısının kardeşi, şirket içinde Proje Yazılım Müdürü olarak istihdam edilmiş.

TAŞINMAZ İDARESİ MEVZUATA AYKIRI

Sayıştay raporu, Kültür A.Ş.'nin İBB'ye ait 3 taşınmazı ecrimisil karşılığı kullandığını ortaya koydu. Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi, Gazhane Mekân Kitapçısı ve Maltepe Şubesi'nin normal kiralama prosedürüne geçilmeden uzun süre ecrimisil statüsünde kullanıldığı, taşınmaz idaresinin mevzuata aykırı, keyfi ve belirsiz biçimde yürütüldüğü tespit edildi.