  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD'ye savunma perdesi: 40 milyar dolarlık T-kubbe hava savunma sistemi geliyor! Kriz patladı

Yanardağlar dirildi! 'Volkanik Kış'lar geliyor!

ABD'yi sarsan saldırı! Beyaz Saray kapatıldı

İstanbul'da neler oluyor? 40 kişi hemen hastanelere başvurdu

Amerika ordusu Venezuela’nın karşı harekete geçti! ve oraya uçak gemisi sevk edildi! Sinirleri gerdi

Kafe sahibinden skandal sözler: CİMER'e şikâyet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle...

Enerjide tarihi hamle: Türkiye, ezber bozan yöntemle kaya petrolü arayacak

Dünyayı sarsan büyük facia: Hong Kong’daki yangında 36 ölü 279 kayıp

Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek

Gine-Bissau Devlet Başkanı görevden alındı: askeri darbe! Seçim süreci askıya alındı
Gündem Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Bakanlık operasyonun ayrıntılarını açıkladı!
Gündem

Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Bakanlık operasyonun ayrıntılarını açıkladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Bakanlık operasyonun ayrıntılarını açıkladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine göz açtırmadığını belirterek Erzurum ve Mersin’de düzenlenen başarılı operasyonların detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Erzurum’da tam 224,5 kilogram metamfetamin, Mersin’de ise 223 kilogram skunk ele geçirildi.

Mersin ve Erzurum’da düzenlenen operasyonlarla güvenlik güçleri büyük bir başarıya imza attı. Erzurum’da 224,5 kg metamfetamin, Mersin’de ise 223 kg skunk ele geçirilerek, uyuşturucunun insanlara arz edilmesi ve toplum sağlığına zarar vermesi önlendi. Operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüpheli de gözaltına alındı.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, Mersin ve Erzurum Emniyet Müdürlüklerinin Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu operasyonlar başarıyla tamamlandı. Bu adımlar, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşları uyuşturucunun yıkıcı etkilerinden korumayı amaçlıyor.

Bakanlık ve emniyet yetkilileri, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek, uyuşturucuya karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini duyurdu.

 

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 14 kişi paketlendi
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 14 kişi paketlendi

Yerel

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 14 kişi paketlendi

2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı
2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı

Gündem

2 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu
Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Gündem

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23