Uyuşturucu şebekesine büyük darbe! Bakanlık operasyonun ayrıntılarını açıkladı!

Mersin ve Erzurum’da düzenlenen operasyonlarla güvenlik güçleri büyük bir başarıya imza attı. Erzurum’da 224,5 kg metamfetamin, Mersin’de ise 223 kg skunk ele geçirilerek, uyuşturucunun insanlara arz edilmesi ve toplum sağlığına zarar vermesi önlendi. Operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, Mersin ve Erzurum Emniyet Müdürlüklerinin Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu operasyonlar başarıyla tamamlandı. Bu adımlar, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşları uyuşturucunun yıkıcı etkilerinden korumayı amaçlıyor.

Bakanlık ve emniyet yetkilileri, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek, uyuşturucuya karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini duyurdu.