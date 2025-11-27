İmamoğlu çetesine 8 dairelik Rüşvet! Beylikdüzü’ndeki DEMİR COUNTRY skandalı iddianameye girdi

İddianamede 105’i tutuklu 402 şüpheli, tam 143 ayrı yolsuzluk eylemiyle birlikte anlatıldı. O skandallardan biri de Beylikdüzü’nün göbeğindeki “Demir Country” rüşvet trafiği oldu.

Soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade veren iş insanı Hamit Demir, belediyedeki işini halletmek için nasıl köşeye sıkıştırıldığını tüm çıplaklığıyla anlattı. Demir’e göre, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde projeye ruhsat ve iskân çıkması için tam 8 milyon lira rüşvet istendi.

Demir, 2015 yılında İmamoğlu’yla yaptığı görüşmeden sonra süreç boyunca baskının arttığını söyledi. 2017 sonunda ruhsatı aldıktan sonra ise çetenin kilit isimlerinden Adem Soytekin, kendisine açıkça,

“Burayla ilgili bir kısım daire verilecek, onları ben alacağım” dedi.

Bunun üzerine rüşvet olarak istenen 8 milyon liranın karşılığı olarak Esenyurt’taki projeden tam 8 daire Soytekin’in üzerine devredildi.

Demir, o dönem dairelerin toplam değerinin 5 milyon TL olduğunu, kalan 3 milyonun da taksitle ödettirildiğini açıkladı.

Devredilen 8 dairenin tüm kayıtları dava dosyasına girdi ve iddianameye resmi delil olarak işlendi.

CHP’nin İstanbul’daki yolsuzluk ağının kiri ve pası bir kez daha döküldü.

Demir Country dosyası, İmamoğlu ekibinin “hizmet” adı altında nasıl bir çıkar mekanizması kurduğunu tüm yönleriyle gözler önüne serdi.