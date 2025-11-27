  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kafe sahibinden skandal sözler: CİMER'e şikâyet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle...

Enerjide tarihi hamle: Türkiye, ezber bozan yöntemle kaya petrolü arayacak

Dünyayı sarsan büyük facia: Hong Kong’daki yangında 36 ölü 279 kayıp

Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek

Gine-Bissau Devlet Başkanı görevden alındı: askeri darbe! Seçim süreci askıya alındı

Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasını Türkiye Raportörü tamamen saçma deyip savundu! Savunma 'pes' dedirtti

CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da büyük çile

MGK bildirisi yayımlandı! Terörsüz Türkiye vurgusu

Tarkan'ın kulis istekleri: Papatya çayı, mumlar! Alay konusu oldu... Bilet fiyatı 200 bin TL!

Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
Gündem İmamoğlu çetesine 8 dairelik Rüşvet! Beylikdüzü’ndeki DEMİR COUNTRY skandalı iddianameye girdi
Gündem

İmamoğlu çetesine 8 dairelik Rüşvet! Beylikdüzü’ndeki DEMİR COUNTRY skandalı iddianameye girdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İmamoğlu çetesine 8 dairelik Rüşvet! Beylikdüzü’ndeki DEMİR COUNTRY skandalı iddianameye girdi

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan 3809 sayfalık “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesi, CHP’nin “İddia boş” masalını bir kez daha yerle bir etti.

İddianamede 105’i tutuklu 402 şüpheli, tam 143 ayrı yolsuzluk eylemiyle birlikte anlatıldı. O skandallardan biri de Beylikdüzü’nün göbeğindeki “Demir Country” rüşvet trafiği oldu.

 

Soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade veren iş insanı Hamit Demir, belediyedeki işini halletmek için nasıl köşeye sıkıştırıldığını tüm çıplaklığıyla anlattı. Demir’e göre, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde projeye ruhsat ve iskân çıkması için tam 8 milyon lira rüşvet istendi.

 

Demir, 2015 yılında İmamoğlu’yla yaptığı görüşmeden sonra süreç boyunca baskının arttığını söyledi. 2017 sonunda ruhsatı aldıktan sonra ise çetenin kilit isimlerinden Adem Soytekin, kendisine açıkça,

“Burayla ilgili bir kısım daire verilecek, onları ben alacağım” dedi.

 

Bunun üzerine rüşvet olarak istenen 8 milyon liranın karşılığı olarak Esenyurt’taki projeden tam 8 daire Soytekin’in üzerine devredildi.

Demir, o dönem dairelerin toplam değerinin 5 milyon TL olduğunu, kalan 3 milyonun da taksitle ödettirildiğini açıkladı.

 

Devredilen 8 dairenin tüm kayıtları dava dosyasına girdi ve iddianameye resmi delil olarak işlendi.

CHP’nin İstanbul’daki yolsuzluk ağının kiri ve pası bir kez daha döküldü.

Demir Country dosyası, İmamoğlu ekibinin “hizmet” adı altında nasıl bir çıkar mekanizması kurduğunu tüm yönleriyle gözler önüne serdi.

İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...
İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...

Gündem

İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu

Gündem

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu
Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Gündem

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23