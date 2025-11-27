Tarladaki traktöre İstanbul Boğaz Köprüsü'nden geçtin cezası

Tokat'ın Çerçi köyünde yaşayan Hasan Küsen, satmak istediği tarlasının üzerine konulan hacizle hayatının şokunu yaşadı. Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki köyde çiftçilik yapan Küsen, haciz gerekçesini öğrendiğinde ise ikinci bir şokla karşılaştı. Edinilen bilgilere göre Küsen'e, üzerine kayıtlı 60 AB 916 plakalı traktör, İstanbul Boğaz Köprüsü'nden ücret ödemeden geçtiği iddiasıyla köprüyü işleten firma tarafından farklı mahkemeler üzerinden haciz işlemi başlatıldı. Ancak Küsen, söz konusu aracın bir zirai araç olduğunu, tarladan çıkmadığı ve köprüden geçişinin zaten teknik olarak mümkün olmadığını söyledi.

Yaklaşık 4 aydır mağduriyetini anlatmaya çalıştığını belirten Hasan Küsen, defalarca başvuru yapmasına rağmen sorunun hâlâ çözülemediğini dile getirdi. Köprü işletmesi avukatının "Cezalar ödenmeden haciz kalkmaz" dediğini belirten Küsen, hukuki yollarla da hakkını aramakta zorlandığını söyledi.

Küsen yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, "Tarlalarımı satmaya çalıştığımda ceza ödemediğim için haciz olduğunu öğrendim. Adliyeye gittiğimde traktörümün köprüden geçtiği için ceza yazıldığını ve bu nedenle taşınır taşınmaz mallarımda haciz olduğunu öğrendim. Adliyedekiler de bana traktör zaten köprüden geçemez ki diye uyardılar. Bunda bir yanlışlık var dilekçe vereceksin dediler. Dilekçemi verdim ama telefonuma yine geçiş yaptığıma dair bildiri geldi. Emniyet ile kara yollarına gittiğimde genel müdürlüğü arayacaksın biz ilgilenmiyoruz dediler. Genel müdürlüğe durumu bildirdim ama yine ceza gelmeye başladı. Genel müdürlüğe traktörden anlamıyorsanız bakın bu zirai araç köprüden zaten geçemez ben Tokat'tayım

desem de bu cezayı ödemeden haciz kaldıramayız dediler. Ceza devlete gitse yine öderim ama özel şirketin yaptığı yanlış yüzünden neden ben sorumlu tutuluyorum? Benim traktörüm köprüden geçemez. Üstelik cezayı ödesem de başka kamyon her geçtiğinde yine aynı plaka üzerinden bana ceza gelecek. Canım bağrım yandı. Motoru satacağım icralık olduğu için onu da satamıyorum. Bu yanlışın düzeltilmesini istiyorum" dedi.